Вместо кассы в карман: В Прикамье пристав похитила у должника 350 тысяч рублей

.

В Краснокамске бывший пристав попала под суд за хищение денег у должника. Еще в 2017 году женщина, работавшая судебным приставом исполнителем, «спутала» свой карман с государственным. Она убедила мужчину, на которого был выдан исполнительный иск, оплатить свой долг не переводом, а наличными деньгами.

Причину объяснила просто: при переводе денег безналичным путем придется платить комиссию, а с серьезной суммы и комиссия будет серьезной. Поверив официальному лицу, должник отдал приставу 350 тысяч рублей и даже получил приходный кассовый ордер.

Но деньги пристав вместо кассы положила в собственный карман и воспользовалась ими в собственных целях.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения».

- Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновную к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Краснокамска. - Приговор в законную силу не вступил.