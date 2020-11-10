Могли управлять автобусами и грузовиками: пятерых жителей Пермского края с диагнозами «шизофрения» и «эпилепсия» лишили водительских прав

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Во время проверки безопасности дорожного движения прокуратура Частинского района выявила пятерых водителей, которые управляли транспортными средствами с диагнозом «шизофрения» и «эпилепсия». Более того, права водителей позволяли им управлять не только легковыми автомобилями, но и автобусами, полноразмерными грузовыми автомобилями и заниматься грузоперевозками. Согласно российским законам наличие данных заболеваний является противопоказанием к водительской деятельности.

- По итогам проверок прокурором в Частинский районный суд Пермского края направлено 5 исковых заявлений, все они рассмотрены, удовлетворены, право управления транспортными средствами у ответчиков прекращено, водительские удостоверения подлежат изъятию — сообщили в пресс-службе прокуратуры Частинского района.

Все решения суда вступили в законную силу.