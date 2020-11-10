Сниженные цены будут действовать с 10 ноября 00.01 по 13 ноября 23.59 (время московское).
Фото: Василий Вахрин
Авиакомпания S7 запустила распродажу билетов за полцены. Пермякам предлагают купить билеты по внутренним направлениям до 50% . Участвуют в акции билеты и до Антальи. Скидка действует только на перелеты туда-обратно. В стоимость входит провоз ручной клади.
Сниженные цены будут действовать с 10 ноября 00.01 по 13 ноября 23.59 (время московское). Действует на перелеты с 16 ноября 2020 года по 9 ноября 2021 года.
«Вы можете полностью или частично оплатить билеты на распродаже сертификатом S7 Airlines за отмененный полет в связи с пандемией. Для этого выберите тариф со скидкой, примените сертификат. Также вы можете оплатить часть билета накопленными милями с помощью услуги Miles & Cash», - сообщает авиакомпания.
Лучшие предложения с вылетами из Перми (туда-обратно):
Москва от 3 016 руб.
Минеральные Воды (через Москву) 5 996 руб.
Санкт-Петербург (пересадка в Москве) от 6 006 руб.
Калининград (пересадка в Москве) от 6 321 руб.
Сочи (пересадка в Москве) от 7 016 руб.
Новосибирск от 7 148 руб.
Анталья (пересадка в Москве) от 11 151 руб.