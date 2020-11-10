В Пермском крае за сутки выявили 196 заболевших коронавирусом

Всего заболевших в Пермском крае - 15 354. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае за сутки выявили 196 заболевших коронавирусной инфекцией. Днем ранее заболевших было – 193. Роспотребнадзор сообщает, что 136 человек лечатся в больницах, 60 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Всего заболевших в Пермском крае - 15 354. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,08 (на 9 ноября – 1,08). Из 196 новых заболевших - 82 мужчины, 108 женщин и 6 детей (4 мальчика и 2 девочки). Среди взрослых: младше 45 лет – 13 человек, 85 человек в возрасте 45-65, 92 человека старше 65 лет.

Скончались за сутки 9 пациентов с коронавирусной инфекцией.