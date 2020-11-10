Большой семье – просторную квартиру!

Фото: ПЗСП

Новый дом переменной этажности по ул. Баранчинской, 16 - представитель фирменной серии ПЗСП Э-600. Сдача новостройки запланирована на IV квартал 2021 года.

В настоящее время строители возводят последний этаж дома, следующий этап – внутренняя отделка. Традиционно все квартиры будут сдаваться с полной современной отделкой в светлых тонах от застройщика.

Одна из отличительных особенностей дома на Баранчинской, 16 -разнообразие планировок. Сегодня компания застройщик предлагает клиентам большой выбор просторных двух- и трёхкомнатных квартир. Проектом дома предусмотрены широкие лифты и приквартирные тамбуры, в квартирах лоджии и места хранения: шкаф-купе или гардеробная. Здесь есть все, что требуется большой дружной семье.

Удачное расположение дома – еще одно преимущество объекта. В радиусе 800 метров от жилого дома расположены два муниципальных детских сада, частные детские сады, две школы. Неподалеку находится кадетская школа, колледж транспорта и сервиса. Рядом — дом культуры «Металлист», магазин «Пятерочка», сквер Победы. Ближайшая остановка общественного транспорта «Автотранспортный колледж».

Кроме того, дом по ул. Баранчинской, 16 входит в жилой комплекс «Мята», построенный ПЗСП. А это значит, что соседями для жильцов нового дома будут такие же покупатели квартир от застройщика - молодые и уже состоявшиеся семьи.

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru. Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Спецстрой Баранчинская, 16».