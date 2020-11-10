В отношении 24 тысяч должников за тепло в Пермском крае возбуждены исполнительные производства

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В 2020 году по заявлениям Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» судебные приставы возбудили исполнительные производства в отношении 24,4 тыс. клиентов «Т Плюс» в Пермском крае. Сумма задолженности этих граждан за услуги отопления и горячего водоснабжения составляет порядка 1,2 млрд руб.

У 17,6 тыс. должников были взысканы денежные средства, находящиеся на банковских счетах. Общая сумма взысканий превысила 686 млн руб. На имущество 64 человек, задолжавших более 31 млн руб., наложен арест, как правило, это личный автотранспорт, для возвращения которого необходимо не только погасить долг, внести исполнительский сбор, но и компенсировать затраты на эвакуацию.

Еще 1,8 тыс. «тепловых» должников были ограничены в праве выезда за рубеж. Их суммарная задолженность превышает 124 млн руб. 4,9 тысячам недобросовестных клиентов запрещено осуществлять сделки с движимым и недвижимым имуществом. Сумма их долгов — 286 млн руб.

«Чтобы не лишиться своего имущества и избежать других ограничительных мер, проконтролируйте отсутствие долга в квитанции за тепло и горячую воду, а также не забывайте вносить оплату своевременно каждый месяц», — подчеркнул руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.

Общая сумма задолженности физических лиц за тепловую энергию перед предприятиями Группы «Т Плюс» в Пермском крае составляет 2,99 млрд руб. Недополученные средства могли бы быть направлены на ремонт и реконструкцию тепловых сетей для повышения качества услуг энергоснабжения.