Десятый фестиваль Дениса Мацуева пройдет в Перми с 14 по 17 ноября

Денис Мацуев. Фото: Пермская филармония

Юбилейный фестиваль Дениса Мацуева, организованный Пермской филармонией, откроется не традиционным симфоническим представлением, а сольным концертом выдающегося пианиста, который будет посвящен 250-летию Бетховена. В свою программу Денис Мацуев включил три известнейшие фортепианные сонаты великого композитора: «Аппассионата», Соната № 31 Ля-бемоль мажор и Соната № 32 до минор.

Два следующих дня будут посвящены Чайковскому. В концертах примет участие Российский национальный оркестр. Специальный гость третьего дня - народная артистка России, народная артистка Республики Абхазия Хибла Герзмава.

А заключительный день фестиваля традиционно станет джазовым. В джем-сейшене «И классика, и джаз» сыграют заслуженный артист России Андрей Иванов (контрабас), лауреат международных конкурсов Александр Зингер (ударные), лауреат всероссийских конкурсов Виталий Головнев (труба), лауреат всероссийских и международных конкурсов Екатерина Мочалова (домра).