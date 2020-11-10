«Ночью до - 12». Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

В Пермь пришли морозы и снегопады. Фото: архив "КП"

Пермь постепенно окутывает зима, в ближайшие дни будет идти небольшой снег, а ночи станут морозные.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 ноября ожидается облачная погода, небольшие, местами снег, мокрый снег, в отдельных районах на дорогах гололед. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью –6,–1°, днем –3,+2°.

Завтра, 11 ноября, облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью –8, –3°, при прояснении до –12°, днем 0,–5°.