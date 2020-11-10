В Перми осудят банду, которая распространяла наркотики в пяти регионах страны

Поймали банду в 2019 году, из незаконного оборота изъято более 10 кг наркотиков, психотропных веществ, приготовленных к сбыту.

В Перми на скамье подсудимых окажутся 13 местных жителей. Их обвиняют в покушении и сбыте наркотиков и участии в преступном сообществе. Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

В августе 2017 года они через интернет продавали наркотики на территории Пермского края, Удмуртии, Оренбургской, Свердловской и Кировской областей. После получения денег преступники сообщали покупателям где находятся наркотики. Кто был организатором продавцов, установить так и не удалось.

Поймали банду в 2019 году, из незаконного оборота изъято более 10 кг наркотиков, психотропных веществ, приготовленных к сбыту.

- Уголовное дело направлено в Индустриальный суд Перми для рассмотрения по существу, - сообщает Прокуратура Пермского края. - В отношении трех участников преступного сообщества, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовные дела уже находятся в производстве суда.