Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Пермском крае

В ДТП погибли мужчина и женщина.

В Сивинском районе на дороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» произошло смертельное ДТП. 57-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и врезался в большегруз «Вольво». В результате сильнейшего удара водитель и 50-летняя пассажирка погибли на месте.

- По предварительной информации водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, не выбрал скорость обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, - сообщает ГИБДД по Пермскому краю. - По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Пермского края обращается к водителям и настоятельно рекомендует выбирать безопасный скоростной режим, учитывая метеорологические условия, быть предельно внимательными при управлении транспортным средством.