Анна Петерсон заключила социальный контракт по направлению - «поиск работы».

Реальный доход на одного члена моей семьи действительно меньше прожиточного минимума, так как доход приносит один человек, а потребителей пятеро.

Поэтому я всегда стараюсь пользоваться дополнительными возможностями улучшить материальное состояние семьи, пользуюсь льготами или стараюсь посетить что-то бесплатное и интересное — курсы, семинары.

В феврале 2020 года я уволилась из отдела продаж застройщика, тк уровень дохода меня не устраивал. И находилась вне трудовых отношений, будущее место работы я уже определила. В этот момент я прошла курс Социальный контракт: Учимся вместе! и узнала о возможностях семей со статусом «малоимущие».

Прослушав занятия, я получила всю необходимую информацию: что это, куда обратиться, какие документы предоставить, сроки, контакты и тд. Моментально, получив знания, подала пакет документов в Министерство соцразвития Пермского края и уже в конце февраля меня пригласили на подписание договора соцконтракта.

Сейчас ежемесячно мне на расчетный счет приходит сумма 11338 рублей. По соглашению я могу использовать эти деньги на оплату ежемесячных коммунальных платежей, на закрытие задолженности по коммунальным платежам, приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости. До 5 числа следующего месяца я должна отчитаться по чекам за расходование этих средств.

Заключение договора соцконтракта позволило мне начать гасить задолженность за коммунальные услуги, постепенно избавляться от долгов, которые образовались во время декрета, так как я не могла в то время выйти на работу. Это для моей семьи огромная помощь.

- Где находятся дети, пока вы работаете?

- Когда я нахожусь на работе, трое из моих детей учатся в школе, а младший сын посещает муниципальный садик

- Что бы посоветовали людям, которые хотят воспользоваться социальным контрактом?

- Я советую обязательно использовать все возможности, которые улучшают материальное положение семьи, заключайте соцконтракт, это реально работает.

ВАЖНО!

Проект «Социальный контракт: Учимся вместе» реализуется Автономной некоммерческой организацией «Ресурсный центр поддержки и развития некоммерческой организации «Мастерская социальных проектов» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских грантов, информационной и методической поддержке Министерства социального развития Пермского края, Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства "НАСМНОГО", проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Крепкая семья» в Пермском крае. Проект является победителем XXII городского конкурса социально-значимых проектов «Город-это мы».