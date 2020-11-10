В Перми «обстреляли» пассажирский автобус

В Перми 9 октября на улице Мильчакова, 39, на конечной остановке, в автобусе №54 пассажиры увидели, как пробилось заднее стекло. В нем появились отверстия. Пассажиров пересадили на другой маршрут. Водитель автобуса решил, что в его автобус стреляли и вызвал полицейских.

Они приехали на место и осмотрели автобус. По информации источника, повреждение на заднем стекле - не пулевое .

- По предварительной информации, отверстия в стекле автобуса появились от камня, попавшего от проезжающей мимо машины, проверка продолжается, - сообщали в ГУВД по Пермскому краю.