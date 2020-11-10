Прокуратура Перми начала проверку после падения рабочего со строительной люльки

Рабочий погиб, упав со строительной люльки. Фото: chp_59/instagram

Прокуратура Мотовилихинского района Перми организовала проверку после несчастного случая на стройке на улице Сапфирная. Напомним, 9 ноября в микрорайон Ива во время строительных работ оборвался крепеж строительной люльки. В ней находился рабочий, мужчина упал с 9-го этажа и погиб.

На место происшествия выехал прокурор Мотовилихинского района Перми Евгений Бендовский.

- В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц организации, осуществляющей строительную деятельность на указанном объекте, в части соблюдения требований охраны труда, - сообщает Прокуратура Пермского края. - По результатам надзорных мероприятий будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

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