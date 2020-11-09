«Нужны записи с камер». В Пермском крае пропал 37-летний мужчина

Антон Хахилев. Фото: Подслушано Суксун/ВКонтакте

В Пермском крае пропал 37-летний Антон Хахилев. Последний раз его видели в пятницу, 6 ноября.

- Мы живем в Суксуне, - рассказывает отец пропавшего мужчины Виктор. - Антон работает на территории курорта Ключи, что в километре от нашего дома. В пятницу в 21.00 он закончил смену и вышел с работы. Но пошел не через проходную, а в обход через дырку в заборе. Несколько дней назад он потерял пропуск, поэтому выходил так. Его уход зафиксировали камеры наблюдения, на территории Ключей. После этого он исчез.

Отец предполагает, что его сын мог отправиться в Пермь.

- Там у него друзья и родственница, - продолжает Виктор. - Возможно, он поймал попутку и уехал. Но все говорят, что к ним он не приезжал, а сотовый оставил дома. Да и раньше он никогда не пропадал, даже когда оставался на переработку, звонил и предупреждал.

Виктор предполагает, что если Антон все же отправился в Пермь, его могли зафиксировать камеры наблюдения на трассе у кафе "Иргина" в Суксунском районе. Завтра он попытается посмотреть записи с камер. А также просит всех автомобилистов, кто проезжал 6 ноября в промежуток с 21.00 до 22.00 в районе кафе, поделиться записями с регистраторов.

Антон был одет в синюю куртку, черную вязаную шапку, темные спортивные трико и рабочие ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщать по телефону: 8-951-951-15-77, Виктор.

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского и пропавшей 13 сентября 18-летней Ирины Ханган.

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