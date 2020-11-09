Главврач пермской больницы: «Не всем заболевшим COVID-19 нужна госпитализация»

Фото: краевое правительство.

Когда и каких пациентов с признаками ОРВИ нужно госпитализировать? А когда лучше лечиться дома? Об этом рассказал главный врач клинической больницы Свердловского района краевой столицы Александр Буторин. Сейчас в этом лечебном учреждении развернуто 509 коек для лечения пациентов с COVID-19. В «красной зоне» медицинскую помощь больным оказывают 653 сотрудника, которые прошли обязательный курс обучения. Круглосуточно здесь работают компьютерный и магнитно-резонансный томографы. - Врачи нашей больницы работают с коронавирусом уже 7 месяцев, - говорит Александр Буторин.- У всех течение заболевания идет по-разному, поэтому к лечению каждого пациента нужно подходить индивидуально. Именно опыт и знания врача позволяют правильно поставить диагноз, назначить лечение и получить эффективный результат. Не всем заболевшим показана госпитализация. Принимать такое решение должен врач, после проведения осмотра, а не сам пациент, как это иногда бывает. При легкой степени заболевания коронавирусной инфекцией для выздоровления амбулаторного лечения достаточно. То же самое можно сказать о необходимости компьютерной томографии и исследования на коронавирус. Нужны они или нет – это тоже должен определить врач. Тем более, что при прохождении томографии пациент получает определенную дозу облучения, и подобные обследования рекомендовано проходить не чаще одного раза в полгода. Поэтому в случае недомогания и появления признаков ОРВИ необходимо обратиться в поликлинику, если это позволяет самочувствие. Либо при необходимости вызвать неотложную или скорую помощь. Врачи проведут осмотр и примут решение, нужно ли КТ-исследование. На основании полученных результатов, а также выраженности сопутствующих симптомов будет определен формат лечения: амбулаторно или в медучреждении.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусную инфекцию в легкой форме переносят около 80 процентов пациентов. Кроме того, у большинства детей болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно. При домашнем лечении для пациентов обязательно соблюдение режима самоизоляции. Решение о госпитализации принимает медицинский работник на основании данных, полученных при осмотре и исходя из состояния пациента.

Всего в Пермском крае амбулаторное лечение коронавирусной инфекции проходят 2673 человека, из них около 200 – это жители, прикрепленные к клинической больнице Свердловского района Перми. Для таких пациентов организованы бригады, которые в круглосуточном режиме выезжают на дом к пациентам и оказывают необходимую помощь. По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, чтобы контролировать их состояние, на базе каждого медучреждения созданы колл-центры. Узнать номер своего можно по телефону единой горячей линии: +7 (342) 258-07-87. Для оказания неотложной помощи жителям региона в поликлиниках увеличено число медиков, которые ведут прием и работают в колл-центре. Например, в Пермской городской клинической поликлинике количество бригад неотложной медицинской помощи и медицинского персонала, работающего в кабинетах неотложной медицинской помощи, увеличили практически в 3 раза

С полным списком телефонных номеров для вызова врача поликлиники по месту жительства можно ознакомиться здесь.

В Прикамье для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернуты 4333 койки в 29 лечебных учреждениях. Доля свободного коечного фонда составляет 37,1 процента от норматива для региона (1827 коек). В ближайшие дни еще около120 дополнительных коек планируется развернуть в клинике РЖД в микрорайоне Парковом в Перми.

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