В Пермском крае начали рассылать смс-уведомления о результатах тестов на COVID-19

Фото: краевое правительство.

В минувшие выходные в Прикамье начали рассылку смс-уведомлений о результатах исследований на COVID-19. Поручение автоматизировать такое информирование жителей Пермского края дал губернатор Дмитрий Махонин на одном из последних заседаний оперштаба по борьбе с коронавирусом.

- Жители жалуются на длительный срок получения результатов исследования, - отметил Дмитрий Махонин. - Они не знают, можно ли им выходить из дома, продолжать работать. По себе помню, как я нервничал, когда сдал тест. Необходимо максимально автоматизировать этот процесс.

Смс-уведомления начали получать жители, чьи тесты исследовались в шести лабораториях: Краевой клинической больницы, центра СПИДа, Краевой клинической инфекционной больницы, Пермской краевой станции переливания крови, Центра гигиены и эпидемиологии (Роспотребнадзор) и ООО «Централизованная клиника-диагностическая лаборатория» (Киров). Количество лабораторий обещают увеличить.

- Чтобы получить результат по смс, нужно уточнить у врача, который делает мазок, в какой лаборатории будет проходить исследование, - объяснили организаторы системы уведомления в Медицинском информационно-аналитическом центре Пермского края (МИАЦ). – При этом информация о положительном результате будет автоматически отображаться в личном кабинете сервиса «К врачу», а в смс будет дана ссылка на инструкцию о дальнейших действиях заболевшего.

Сейчас в Прикамье каждый день выполняют около 8 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию. На первом этапе смс-уведомления смогут получать 20 процентов заболевших, после тестирования системы число получателей увеличат.

Напомним, уведомления в личном кабинете «К врачу» смогут получить только зарегистрированные в системе пациенты, подтвердившие свою личность на портале «Госуслуги». Результаты лабораторного исследования будут отображаться в личном кабинете пациента, в разделе электронной медкарты.

- Результаты медицинских исследований отображаются в электронной карте, только если пациент сдавал анализы в лаборатории госучреждения - только они имеют доступ к Единой информационной системе здравоохранения Пермского края, – отмечают специалисты МИАЦ. - Частные исследовательские центры к ней не подключены.