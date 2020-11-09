Также власти отчитались о том, сколько и на что уже потратили деньги
Фото: Иван МАКЕЕВ
В instagram главы Пермского края Дмитрия Махонина появилась публикация о расходах региона на борьбу с коронавирусом в 2020 году. Сообщается, что на эти цели власти предусмотрели 14.8 миллиардов рублей. Деньги выделят из федерального, краевого бюджетов и из резервного фонда региона. Также власти отчитались о том, сколько и на что уже потратили:
- 1.5 миллиарда рублей - оснащение коечного фонда;
- 900 миллионов рублей - закупка средств индивидуальной защиты;
- 160 миллионов рублей - закупка медоборудования;
- 97.8 миллионов рублей -щакпуа лекарств;
- 208.8 миллионов рублей - дополнительное обеспечение медицинских организаций;
- 3.5 миллиардов рублей - стимулирующие выплаты медиц нским работникам;
- 3.2 миллиарда рублей - выплаты пособий оставшимся без работы в период пандемии;
- 94 миллиона рублей - продуктовые наборы малообеспеченным семьям с детьми;
- 272,5 миллионов рублей - поддержка педагогов за дистанционное обучение;
- 800 миллионов рублей - выплаты работникам социальной сферы;
- 250 миллионов - поддержка малого и среднего бизнеса;
- 75 миллионов рублей - сохранение занятости и оплаты труда работников, осуществляющих экспортную деятельность;
- 957,5 миллионов рублей - возмещение части затрат предприятиям в связи с выпадающими доходами.