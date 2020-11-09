Также власти отчитались о том, сколько и на что уже потратили деньги Фото: Иван МАКЕЕВ

В instagram главы Пермского края Дмитрия Махонина появилась публикация о расходах региона на борьбу с коронавирусом в 2020 году. Сообщается, что на эти цели власти предусмотрели 14.8 миллиардов рублей. Деньги выделят из федерального, краевого бюджетов и из резервного фонда региона. Также власти отчитались о том, сколько и на что уже потратили:

- 1.5 миллиарда рублей - оснащение коечного фонда;

- 900 миллионов рублей - закупка средств индивидуальной защиты;

- 160 миллионов рублей - закупка медоборудования;

- 97.8 миллионов рублей -щакпуа лекарств;

- 208.8 миллионов рублей - дополнительное обеспечение медицинских организаций;

- 3.5 миллиардов рублей - стимулирующие выплаты медиц нским работникам;

- 3.2 миллиарда рублей - выплаты пособий оставшимся без работы в период пандемии;

- 94 миллиона рублей - продуктовые наборы малообеспеченным семьям с детьми;

- 272,5 миллионов рублей - поддержка педагогов за дистанционное обучение;

- 800 миллионов рублей - выплаты работникам социальной сферы;

- 250 миллионов - поддержка малого и среднего бизнеса;

- 75 миллионов рублей - сохранение занятости и оплаты труда работников, осуществляющих экспортную деятельность;

- 957,5 миллионов рублей - возмещение части затрат предприятиям в связи с выпадающими доходами.