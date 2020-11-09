Центробанк выявил в Пермском крае восемь «черных кредиторов» и две финансовые пирамиды

Материалы проверки Банк России передал в правоохранительные органы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За 9 месяцев 2020 в Пермском крае выявили 11 организаций, которые работали на финансовом рынке нелегально. Из них 8 «черных кредиторов» и 2 организации с признаками финансовых пирамид. Материалы проверки Банк России передал в правоохранительные органы.

Как правило, подобные нелегальные участники финансового рынка маскируются под микрофинансовые организации (МФО) и ломбарды, не имея разрешения Банка России на осуществление такой деятельности. Если у заемщика возникнут проблемы с возвращением долга, он не сможет договориться с кредитором о реструктуризации задолженности. Кроме этого он рискует попасть в долговую кабалу, поскольку нелегальные кредиторы игнорируют ограничения для микрозаймов, установленные законом. Согласно им максимальная переплата не может превышать сумму самого займа более чем в 1,5 раза.

Специалисты Центробанка отмечают, что главная особенность этого года – переход финансовых мошенников в онлайн. Так, многие выявляемые финансовые пирамиды действуют под видом различных интернет-проектов. Они предлагают вложения в сомнительные активы – криптовалюту, «электронные деньги», токены и другие псевдоинвестиционные проекты.

«В период пандемии нелегальные участники финансового рынка стали особенно активными в Сети. Чтобы не связаться с мошенниками и не потерять свои деньги, не следует переходить по незнакомым ссылкам и регистрироваться на интернет-площадках без уверенности в их надежности. Проверить, легально ли работает та или иная финансовая организация, в том числе МФО, кредитный потребительский кооператив или ломбард, можно на сайте Банка России и в мобильном приложении «ЦБ онлайн», – отметил управляющий Отделением Пермь Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков.