«Очень хотел машину». Пермяк украл у своей бабушки более полумиллиона рублей

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В апреле 2020 года житель Перми захотел купить себе машину, но денег у него не было. Его опекуном была бабушка, которой государство перечисляло опекунские выплаты на сберкнижку. Внук знал про накопления и решил их похитить. В один прекрасный день он взял бабушкин телефон и с помощью мобильного приложения перевел 560 тысяч рублей на свою карту.

Женщина обнаружила пропажу, когда пришла снять пенсию в банк. Сотрудник банка сообщил, что на ее счетах закончились средства. Пострадавшая сразу обратилась в полицию. Стражи порядка нашли преступника и доказали его причастность к краже.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы условно на срок 1 год 6 месяцев с испытательным сроком 1 год — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Деньги свое родственнице он вернул в полном объеме.

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