На «Азоте» наградили активную молодежь

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» состоялась церемония награждения активной молодежи завода.

Руководство предприятия отметило 19 молодых сотрудников, которые внесли весомый вклад в общественную деятельность, в развитие молодежной политики филиала и достигли высоких производственных результатов. Из них девять получили Свидетельства о занесении портретов на Доску почета молодежи филиала «Азот», шестеро отмечены благодарственными письмами, четверо активистов Совета активной молодежи предприятия получили дипломы лидера молодежного трудового коллектива.

Ксения Ракинцева, инженер по метрологии лаборатории метрологии филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Совет активной молодежи «Азота» «Лига Лидеров» - особенное сообщество. Каждый день мы стараемся быть вовлеченными в общественную жизнь завода и города. То, что наша помощь способна облегчить чью-то жизнь, окрыляет и вдохновляет.

Сегодня на «Азоте» трудится 960 заводчан в возрасте до 35 лет. Средний возраст сотрудников – 39 лет. За 2019-2020 год на предприятие пришли 40 молодых специалистов.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

- С гордостью могу сказать, что молодежь «Азота» - наше будущее. Это сотрудники, которые обладают не только высокими профессиональными компетенциями, но и добрым сердцем. Даже в такое непростое время они находят время и возможность оказывать помощь ветеранам предприятия, принимать участие в важных социальных проектах завода, города и края.