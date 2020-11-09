«Оборвался трос». В Перми рабочий упал с высоты 9 этажа

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В Перми на стройплощадке на улице Сапфирной сегодня утром произошло ЧП. Во время работ на фасаде дома у строительной люльки, которая находилась в районе 9-го этажа, оборвался трос. В тот момент в ней находился один рабочий. Люлька накренилась на один бок, и мужчина выпал из нее. Полученные травмы оказались смертельными, мужчина погиб.

В компании «Девелопмент-Юг» прокомментировали инцидент: «Строительная площадка дома по ул. Сапфирной, 10 находится в зоне ответственности фактического исполнителя работ, согласно договору подряда. Он обеспечивает безопасность на стройке. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются. проводится расследование МВД. До составления Акта о несчастном случае преждевременно говорить о причинах и нарушениях».