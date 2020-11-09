Пропавший в соседнем регионе мужчина может находиться в Пермском крае

Расил Аитов пропал 8 ноября.

Пропал житель поселка Новый Удмуртской республики, 63-летний Расил Аитов. Он ушел от матери 8 ноября в 15 часов из поселка Новый, улица Строителей, 18. Домой мужчина до сих пор не вернулся. Он может находиться в городах Воткинск или Чайковский.

Поселок Горный находится примерно в 5 км от Чайковского, там у Аитова живет дочь.

Был одет: матерчатую бейсболку темно-зеленого цвета, куртку демисезонную синего цвета, в туфли тряпичные темно-серые.

Всем, кому известно о местонахождении Расила Габдуллахановича просьба сообщить по телефону 02 с мобильного (102) или на номер телефона в Воткинске 8 982 795 93 91.

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