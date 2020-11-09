Билайн и Альфа-Банк объявили о стратегическом партнерстве

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Билайн и Альфа-Банк объявляют о партнерстве с глубокой технологической интеграцией, в рамках которого стартовала серия кобрендовых банковских карт. Новая линейка включает кредитную карту «Билайн 100 дней без %» и дебетовую карту с кэшбэком и бесплатным обслуживанием «Кэшбэк 1-5-25».

Среди основных отличительных признаков кобрендовых продуктов Билайн и Альфа-Банка:

- уникальный для рынка подход к определению индивидуального комфортного лимита по кредитной карте;

- бесплатное обслуживание дебетовой карты;

- повышенный кэшбек в рублях для пользователей дебетовой карты за привычные платежи – оплату связи* и покупки в популярных супермаркетах рядом с домом– который можно потратить на что угодно.

Генеральный директор Билайн Александр Торбахов:

«Плотная технологическая интеграция на каждом этапе работы над продуктами позволяет Билайн и Альфа-Банку иначе подходить к созданию продуктов и делать их, ориентируясь на конкретные потребности клиентов. Наш опыт в области работы с данными в совокупности со знаниями и практиками наших партнеров могут помочь нашим клиентам сэкономить: обслуживание новой кобрендовой дебетовой карты бесплатно, а кэшбек предоставляется в рублях, а не в баллах. В нашем фокусе сейчас – обеспечить для пользователей лучший клиентский опыт, и новый продукт был разработан в соответствии с этим подходом. Мы планируем расширять сотрудничество с Альфа-Банком, предлагая пользователям новые востребованные решения с учетом их потребностей».

Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский:

«Мы активно разрабатываем направления, в которых наши ресурсы и компетенции могут дать синергетический эффект. Работа в таком формате позволит выйти на новый уровень понимания клиента и предложить лучшие на рынке банковские и телеком-услуги. Так, первая наша кобрендовая кредитная карта уникальна тем, что новый клиент сразу получает кредитный лимит, комфортный как для него, так и для банка. За этим стоит очень масштабный проект в области обработки больших данных».

Карта «Билайн 100 дней без %» объединяет в себе компетенции и технологии больших данных как Билайна, так и Альфа-Банка, что позволяет точно определить подходящий кредитный лимит для клиента. Условия карты предусматривают беспроцентный период 100 дней, бесплатное обслуживание в первый год и однократный приветственный бонус в размере 1 000 рублей при совершении покупки в собственном офисе Билайн в первый месяц после получения кредитной карты на сумму не менее 2000 рублей.

Дебетовая карта «Кэшбэк 1-5-25» обеспечивает клиентам кэшбэк до 25% от оплаты связи и услуг Билайн в мобильных приложениях Альфа-Банка и Билайн*, до 5% с покупок в супермаркетах «Пятерочка» и «Перекресток», и 1% за все другие покупки. На остаток средств на карте банк начисляет до 5% годовых.

Узнать подробные условия и оформить «Билайн 100 дней без %» и «Кэшбэк 1-5-25» можно в собственном офисе Билайн или мобильном приложении «Мой Билайн».

* Оплата связи должна производиться через мобильные приложения «АльфаМобайл» (6+) и «Мой Билайн» (12+).

Беспроцентный период (БП) - 100 дней, далее ставка от 11,99% (максимальная процентная ставка определяется индивидуально). БП предоставляется при внесении минимальных платежей (МП), составляющих не более 10 % от суммы основного долга по кредиту. Неустойка при просрочке внесения МП - 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства. Лимит по кредитной карте – от 5 000 до 100 000 рублей. Эмитент карты АО «АЛЬФА-БАНК», Генеральная лицензия Банка России от 16.01.2015 № 1326. Подробнее о карте, стоимости обслуживания со второго года и тарифах на https://beeline.ru/creditcard/

Минимальные траты по карте «Кэшбэк 1-5-25» для получения кэшбека составляют 10 000 рублей. Максимальная сумма кэшбека в месяц - 5 000 рублей. Эмитент карты АО «Альфа-Банк». Подробнее о карте и тарифах на www.beeline.ru/debitcard