«В профессию со школьной скамьи». 5,5 тысяч школьников Пермского края участвуют в проекте «Билет в будущее»

В рамках проекта "Билет в будущее" пермские школьники посетили очные практические мероприятия и уроки профессионального мастерства по различным направлениям. Фото: администрация губернатора Пермского края.

К проекту по ранней профориентации «Билет в будущее» присоединились 5,5 тысяч школьников 6-11-х классов из Пермского края. А это значит, что благодаря проекту, который реализует союз «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», огромное количество школьников смогли примерять на себя свою будущую профессию.

650 школьников из этого числа посетили очные практические мероприятия и уроки профессионального мастерства по различным направлениям, к примеру, «Дизайн интерьера», «Ремесленная керамика», «Полиграфические технологии» и многие другие.

- Профессиональные пробы прошли с августа по ноябрь на базе 17 школ, оснащенных необходимым оборудованием для создания искусственной профессиональной среды, - сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края. - На практических уроках побывали ребята из Перми, Березников, Губахи, Чернушки, Очера, Кунгура и Осы.

- До улучшения эпидемиологической ситуации очные мероприятия пока отменены, но дети могут пройти онлайн-пробу и выбрать свою траекторию развития, узнать свои сильные и слабые стороны, - отметили в министерстве образования и науки Пермского края. - Все это позволит в будущем осознанно принять решение о выборе профессии.

ВАЖНО

Проект «Билет в будущее» открыт для всех ребят Пермского края. Для этого вместе с одним из родителей нужно зарегистрироваться на платформе bilet.worldskills.ru. Дальнейшая траектория участия состоит из 3 этапов: профориентационное тестирование, профессиональные пробы, получение рекомендаций. Все мероприятия проводятся бесплатно. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в сфере образования не должно быть территориального неравенства.

Кроме того, Союз «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» проводит фестиваль профессий «Билет в будущее». До 23 ноября у школьников Пермского края есть возможность попробовать на практике 90 различных профессий в дистанционно-очном формате. Все активности доступны на платформе bilet.worldskills.ru во вкладке «Фестиваль».

Справка

Проект «Билет в будущее» реализуется в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом России, с целью формирования навыков по осознанному выбору будущей профессии у школьников средней и старшей школы