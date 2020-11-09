Пермяки начали получать результаты тестов на коронавирус по смс

Чтобы получить результат по смс, нужно уточнить у врача, который делает мазок, в какой лаборатории будет проходить исследование. Фото: архив "КП"

В Прикамье, сдавшие тест на коронавирус жители, смогут узнать его результаты в смс-сообщении. Получить их могут пока не все тестируемые.

Их начали получать жители, чьи тесты проводились в лаборатории Краевой клинической больницы, центра СПИДа, Краевой клинической инфекционной больницы, Пермской краевой станции переливания крови, Центра гигиены и эпидемиологии (Роспотребнадзор) и ООО «Централизованная клиника-диагностическая лаборатория» (Киров). Количество лабораторий планируется увеличить.

- Чтобы получить результат по смс, нужно уточнить у врача, который делает мазок, в какой лаборатории будет проходить исследование, - сообщает краевой Минздрав. - Также информация о положительном результате будет автоматически отображаться в личном кабинете сервиса «К врачу», а в смс будет дана ссылка на инструкцию о дальнейших действиях заболевшего.