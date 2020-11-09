В Пермском крае 193 заболевших коронавирусом за сутки

118 (62%) из новых заболевших - работоспособного возраста (19-65 лет). Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермском крае за сутки выявили 193 заболевших коронавирусной инфекцией, днем ранее их было - 191. По информации регионального Роспотребнадзора 122 человека проходят лечение в больницах, 71 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заразившихся в Пермском крае - 15 158. Ежесуточный прирост больных - 1,3% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,08 (на 8 ноября – 1,08).

Из 193 новых заболевших - 80 мужчин, 108 женщин и 5 детей (3 мальчика и 2 девочки). 118 (62%) из них - работоспособного возраста (19-65 лет). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 34 человека, 85 человек в возрасте 45-65, 69 человек старше 65 лет.