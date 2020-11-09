За выходные коронавирус выявили у 231 жителя Перми

Всего в Пермском крае опасной инфекцией заразились 14965 пермяков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае за прошедшие выходные коронавирус выявили у 377 жителей региона. Новые заболевшие живут в 32 территориях.

Чаще всего COVID-19 обнаруживают у жителей Перми – 231 заболевших за два дня.

Второе место занял Соликамск, там - 20 новых случаев. До этого 2 место по числу заболевших занимали Березники.

На третьем месте - Краснокамск (18 заболевших).

В Березниках и Пермском районе 16 жителей с COVID-19, в Очере 7 заболевших. Еще по шесть в Чайковском, Барде, Частых и Кунгуре, пять – в Верещагино. По 4 заболевших в Сиве, Лысьве, Чердыни и Октябрьском, по три - в Кудымкаре и Кочево. В Ильинском, Юсьве и Осе выявлено по два заболевших новой коронавирусной инфекцией.

По одному в 12 территориях Пермского края: Звездном, Горнозаводске, Добрянке, Косе, Красновишерске, Куеде, Оханске, Уинском, Березовке, Чернушке, Орде и Гайнах.

Всего в Пермском крае опасной инфекцией заразились 14965 пермяков. Заболевшие коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.