«Выехал на встречку и сбил ребенка». В Пермском крае произошло ДТП

Мальчика с травмами госпитализировали в больницу. Фото: архив "КП"

В Кунгурском районе в 18.25 на дороге Веслянка - Ленск автомобиль Ssang Yong сбил 12-летнего мальчика. На 3 километре трассы во время обгона 38-летний водитель выехал на встречную полосу и сбил ребенка. Он шел по обочине во встречном направлении.

- В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик с травмами головы госпитализирован в больницу, - сообщает ГУМВД по Пермскому краю. - По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.