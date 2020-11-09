В Пермский край идут морозы и снегопады

В Пермский край на этой неделе придет настоящая зима - с морозами и снегом. Фото: архив "КП"

В Пермском крае еще несколько дней погода будет сырой и ветреной, но уже к концу неделю в регион придет настоящая зима. Синоптики прогнозируют установление снежного покрова и морозы до -10 градусов.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9 ноября будет идти снег, местами мокрый, на дорогах возможна гололедица. Ветер 7-12 м/с, западный, северо-западный местами порывы 15-20 м/с.

По предварительному прогнозу с 11 ноября в Пермском крае установится зимний характер погоды.