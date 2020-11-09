В Пермском крае мужчина около месяца не выходит на связь с близкими

Сергей Анатольевич Костарев пропал 13 октября.

В Пермском крае родственники пропавшего 43-летнего Сергея Костарева обратились за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт». С 13 октября нет достоверной информации о его местонахождении. Сергей житель деревни Устиново в Пермском районе. Неизвестно во что он был одет, но при себе у него был черный рюкзак.

Приметы: рост 173 см, среднее телосложение, темно-русые короткие волосы, песочно-карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Анатольевича Костарева, просьба позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).