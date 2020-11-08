«Парма» проиграла «Енисею» со счетом 67:84

Фото: Единая Лига ВТБ/ВКонтакте

В воскресенье, 8 ноября, в УДС «Молот» состоялся матч между пермским баскетбольным клубом «Парма» и красноярским «Енисеем». Несмотря на то, что игра проходила на площадке пермской команды, победу со счетом 84:67 одержали баскетболисты «Енисея».

Болельщики отмечали, что пермская команда сегодня выглядела вялой, несобранной, баскетболисты плохо отрабатывали подборы под своим кольцом, были проблемы в защите.

«Что-то вяло и без огня, в защите мало подстраховки».

«Практики долго не было, мяч не держится просто-напросто».

«Взаимодействий нет, подбор проигрываем».

«Слишком большой перерыв был между играми, видно, что не в форме ребята».

До сегодняшнего дня «Парма» была одной из двух команд Лиги ВТБ, которая не проиграла ни одного матча и занимала второе место в турнирной таблице. Впрочем, и матчей команда провела всего два. Спортивные эксперты опасались, что пермская команда сегодня может показать не лучшую игру.

- Серьезным недостатком для уральцев может стать отсутствие игрового тонуса – свой последний матч команда провела более месяца назад, тогда как «Енисей» не может пожаловаться на нехватку игровой практики, - говорили эксперты.

После игры в паблике пермского баскетбольного клуба ВКонтакте отметили, что сегодняшний матч был не простым и поблагодарили болельщиков за поддержку:

«Это был тяжелый матч. После долгого перерыва без официальных игр уступили красноярскому «Енисею». Спасибо всем за поддержку и веру в наших парней».

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