- Фото: архив "КП"

В марте 2020 года в одном из домов в Кировском районе между супругами произошла ссора. Разозлившийся хозяин дома избил лежащую на диване жену. Потом взял пульт от телевизора и кинул ее в жену, на руках у которой был маленький ребенок. От удара женщина получила перелом пальцев.

Пострадавшая обратилась за помощью в больницу и вызвала полицию. Женщина рассказала, что мужчина уже не в первый раз поднимает на нее руки. На суде домашний тиран признал вину и раскаялся в содеянном. Однако раннее он уже нарушал закон. Суд приговорил мужчину к 6 месяцам колонии общего режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Помогли анализ ДНК и полиграф». Насильника и убийцу из Прикамья вычислили через 25 лет, но отпустили

После издевательств над 17-летней девушкой он задушил ее (подробнее..)