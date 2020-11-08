«Заболели 11 детей». В Пермском крае выявили 191 новый случай заражения коронавирусом

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По данным Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявили 191 новый случай заражения коронавирусом. Из них 70 мужчин, 110 женщин и 11 детей (9 мальчиков и 2 девочки).

- Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен. 112 человек проходят лечение в больницах, 79 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - сообщили в пресс-службе правительства Пермского края

Общее число инфицированных в регионе достигло 14965. Ежесуточный прирост больных составил 1,3%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,08.