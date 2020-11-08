- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На следующей неделе сотрудники компании «Новогор-Прикамье» будут проводить ремонтные работы на сетях водоотведения. Так как часть работ технология обязывает проводить при полном осушении трубопроводов, в трех районах Перми отключат холодную воду.

В среду, 11 ноября, с 9.00 до 19.00 воду отключат в Индустриальном районе по адресам: Лизы Чайкиной, 22, 25, 26, 32А; Олега Кошевого, 27, 29, 31, 33, 34, 4, 40; Подводников, 83А, 87, 94, 96; Рязанская, 80, 80А, 86, 97А, 97Б; Теплогорская, 43; Шахтерская, 26; Дениса Давыдова, 18, 20, 22, 23, 25, 25А, 27, 27А.

В четверг, 12 ноября, воды не будет у жителей Свердловского района по адресам: Братская, 135, 135А, 137А, 139, 169; Казахская, 39, 70, 70/2, 71, 71А; Узбекская, 53, 55, 61, 74, 76, 86, 90.

В пятницу, 13 ноября, с 10.00 до 10.00 субботы, 14 ноября, воды не будет в доме по улице Подводников, 75.

В субботу, 14 ноября, с 09:00 до 19:00 без воды останутся жители Орджоникидзевского района по улицам: Азотная, 63А; Бушмакина, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 54, 67; Колвинская, 26, 67; Можайская, 18, 20, 3, 6, 9.

В этот же день без воды останутся и жители Индустриального района. В домах по улицам Дениса Давыдова, 10, 12, 13, 15, 17; шоссе Космонавтов, 197А и Мира, 112, 114 не будет воды до 9.00 воскресенья, 15 ноября.