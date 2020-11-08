В Пермском крае за нарушение противоэпидемиологических мер закрыли кафе

- Фото: Василий Вахрин

Сотрудники Роспотребнадзора пришли с проверкой на соблюдение противоэпидемиологических мероприятий в кафе «Фасоль» в Кунгуре.

В ходе проверки сотрудники ведомства выявили ряд нарушений: в заведении общепита не осуществлялась проведение ежедневного «входного фильтра» с обязательным измерением температуры, не были созданы условия по соблюдению личной гигиены для персонала, не организован дезинфекционный режим, проведение ежедневной влажной уборки, не обеспечен пятидневный запас средств индивидуальной защиты.

Суд признал владельца кафе виновным в административном правонарушении и кафе опечатали на 30 суток.