33-летнему пермяку, попавшему в Книгу рекордов России, нужна помощь

Имя 33-летнего пермяка Виктора Гладких вписано в Книгу рекордов России, как единственного в стране долгожителя с очень редкой болезнью. Фото: личный архив.

- Мне очень нужна помощь, - обратился в редакцию «КП» пермяк Виктор Гладких, о котором «Комсомолка» писала год назад. – Сейчас появился медицинский препарат рисдиплам, после которого мне будет легко дышать, легко глотать воду и пищу, легко говорить, и начнут работать мои руки и ноги. Помогите мне найти невролога из любой взрослой больницы, из любого города, который согласится назначить мне лечение этим препаратом.

Имя 33-летнего пермяка Виктора Гладких вписано в Книгу рекордов России, как единственного в стране долгожителя с очень редкой болезнью. Его диагноз - спинальная амиотрафия Верднига-Гоффмана. Она заключается в том, что мышцы человека перестают работать и он не может самостоятельно дышать, глотать пищу и пить воду. Такой же болезнью страдает и певица Юлия Самойлова.

Несмотря на свой недуг, Виктор живет активной жизнью и многое умеет, но сейчас рекордсмену самому нужна помощь. Для тех, кто сможет помочь ему, мы публикуем страницу Виктора Гладких ВКонтакте.

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