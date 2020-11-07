В Кунгуре скончался бывший руководитель исправительной колонии № 18

Полковник внутренней службы в отставке Александр Ефимович Черепанов. Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю.

- Руководство ГУФСИН и личный состав ИК-18 глубоко скорбит по поводу смерти Александра Ефимовича Черепанова и выражает искренние соболезнования родным и близким, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.

Бывший руководитель кунгурской исправительной колонии №18 Александр Ефимович Черепанов ушел из жизни 6 ноября 2020 года в возрасте 67 лет.

Полковник внутренней службы в отставке пришел служить в уголовно-исполнительную систему в 1972 году, затем был призван на срочную службу в ряды Советской армии. Вернувшись, работал вольнонаемным, а затем на аттестованных должностях.

С 1996 по 2004 год Александр Ефимович руководил исправительной колонией №18. Общая выслуга ветерана составляла более 33 лет, выйдя в отставку он продолжил работать руководителем Профессионального училища.

Прощание с покойным состоится 8-го ноября 2020 года в 9.00 во Всехсвятском храме по адресу: Кунгур, ул.Комунны,119, а затем пройдет отпевание в Тахвинском храме по адресу: Кунгур, ул.Советская,50.