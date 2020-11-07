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«Эвакуировали 47 детей и 11 взрослых». В детском саду Перми произошло задымление

Это случилось вечером 6 ноября
Алена ОВЧИННИКОВА
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Пожарные расчеты прибыли на место в считанные минуты.

Пожарные расчеты прибыли на место в считанные минуты.

Фото: Василий Вахрин

- У нас дым по всему первому этажу, приезжайте, - позвонили вечером 6 ноября взволнованные сотрудники детского сада на улице Крисанова, 57 диспетчеру дежурной части.

Задымление в детском саду № 103 Перми произошло ближе к вечеру, сразу после полдника. Воспитатели быстро одели детей и вывели на улицу. По данным МЧС было эвакуировано 47 детей и 11 взрослых.

Приехавшие на вызов пожарные расчеты не обнаружили источника возгорания, был дан отбой пожарной тревоге. Пострадавших нет.

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