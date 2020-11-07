«Плюс 186 человек». В Пермском крае новый антирекорд по заболевшим COVID-19

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 14 774. Фото: Артем КИЛЬКИН

Опубликованы новые данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. На 7 ноября в Пермском крае выявлено 186 новых случаев заражения COVID-19: 82 человека проходят лечение в больницах, 104 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. В итоге общее число инфицированных в Пермском крае достигло 14 774.

- Ежесуточный прирост составил 1,3%, коэффициент распространения болезни - 1,07, - сообщает краевой оперштаб.

Из 186 новых инфицированных – 70 мужчин, 110 женщин и 6 детей (три мальчика и три девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 44 человека, 78 человек в возрасте 45-65, 58 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.