Заболевшие COVID-19 обнаружены в 29 территориях Пермского края

Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья. Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки в Прикамье было зафиксировано 182 случая заражения коронавирусной инфекцией.

- Новые заболевшие обнаружены в 29 территориях региона, - сообщает краевой оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. - Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 104 человека. На втором месте по заболеваемости Кунгур – 10 инфицированных, на третьем – Верещагино и Пермский район (по 7 заболевших). В Соликамске обнаружено 6 жителей с COVID-19, в Чусовом и Чайковском – по 5 заболевших. Еще по три инфицированных выявлено в Кудымкаре, Сивинском и Кунгурском районах, по два – в Березовском и Юсьвинском округах, Добрянке, Лысьве, Нытве, Орде, Осе, Оханске и Краснокамске.

По одному инфицированному выявлено в 9 территориях Пермского края: Александровском и Октябрьском городских округах, Гайнах, Кизеле, ЗАТО Звездном, Красновишерске, Очере, Суксуне, Частинском районе и Чердыни.

Всего в Пермском крае на утро 7 ноября 14588 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.