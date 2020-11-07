В пермских ЗАГСах из-за пандемии коронавируса введены ограничения

молодоженам предлагают перенести государственную регистрацию брака в торжественной обстановке на более поздний срок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сайт пермского краевого ЗАГСа сообщил, что из-за пандемии коронавируса в районных отделах ЗАГС введены ограничения.

- Для обеспечения соблюдения мер санитарной безопасности прием граждан организован по предварительной записи, - говорится в сообщении. - Записаться на прием в органы ЗАГС можно через портал государственных услуг (gosuslugi.ru) или обратившись в отдел ЗАГС по телефону или по электронной почте. Контакты отделов ЗАГС размещены на официальном сайте Комитета ЗАГС (zags.permkrai.ru)

Консультацию по вопросам государственной регистрации можно получить по телефонам: 8 (342) 212-15-82 (приемная Комитета ЗАГС), 8 (342) 210-82-84 (отдел по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния), 8 (342) 212-86-70 (архивно-информационный отдел).

А молодоженам, решившим зарегистрировать свой брак, из-за сложной эпидемиологической ситуации предлагают перенести государственную регистрацию брака в торжественной обстановке на более поздний срок. Если сделать этого нельзя, то стоит ограничить количество гостей на церемонии - не более 10 человек (включая сотрудника органа ЗАГС).