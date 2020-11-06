«Помогли анализ ДНК и полиграф». Насильника и убийцу из Прикамья вычислили через 25 лет, но отпустили

Судья освободил преступника от наказания за давностью лет.

Эта трагедия случилась летом 1994 года. 21-летний парень из Березников нашел свою жертву на окраине города. На автобусной остановке он познакомился с доверчивой 17-летней девушкой и повел ее за лыжную базу, туда, где начинался лес. Дальше началось ужасное.

- Совершив насилие, он стал мучить и избивать жертву, а затем задушил ее, - так описывают произошедшее 25 лет назад в СУ СКР по Пермскому краю.

Жестокого насильника не могли найти больше четверти века. И лишь в мае прошлого года его удалось вычислить. Как объяснили следователи, в этом помогли анализ ДНК и полиграф.

- Он отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений против личности, - сообщили в следственном управлении. - Его удалось определить по генотипу. Было сделано исследование с использованием полиграфа. Проведены 3 судебно-медицинских, 2 генотипоскопических, биологическая, трасологическая и психолого-психиатрическая экспертиза. Опрашивались свидетели. Проверялись показания обвиняемого на месте преступления. Его вина была доказана в городском суде.

Судья приговорил 45-летнего насильника и убийцу к 15 годам колонии общего режима. Но освободил его от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Приговор в законную силу не вступил.