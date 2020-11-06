В центре Перми изменили движение на двух перекрестках

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Сразу на двух перекрестках в центре Перми меняется схема движения.

На пересечении улиц Максима Горького и Советской

С 8 ноября на этом перекрестке будет организовано круговое движение малого радиуса. Это позволит повысить безопасность дорожного движения как для пешеходов, переходящих проезжую часть, так и для водителей, проезжающих перекресток.

- В соответствии с ПДД приоритетом будет обладать транспорт, движущийся по кругу, - сообщили в Пермской дирекции дорожного движения. – Водители, приближаясь к перекрестку по улицам Максима Горького или Советской должны уступить дорогу пешеходам, а также транспортным средствам, которые движутся по кругу. Центральный островок кругового движения будет обозначен дорожными водоналивными блоками. Число полос движения на подъезде к перекрёстку со стороны улицы Максима Горького будет сокращено до одной в каждом направлении. Сделано это для безопасности пешеходов и водителей.

Круговое движение здесь вводится в порядке эксперимента сроком на один год.

На перекрестке улиц Краснова и Пушкина

Проезд на пересечении этих улиц сделали регулируемым – установили светофор.

- Установка светофора на этом перекрестке обеспечит безопасный выезд транспорта с улицы Краснова на улицу Пушкина, - объяснили в Пермской дирекции дорожного движения. - При этом светофоры будут переключаться в согласованном режиме со светофорами на перекрестке улиц Пушкина и Куйбышева. При необходимости их работа будет скорректирована.