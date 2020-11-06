Пермские партнеры присоединились к Зеленому дню от Cбера

Фото: Сбер

11-12 ноября пройдет Зеленый день от Сбера, в рамках которого все пермяки смогут воспользоваться скидками и преимуществами, подготовленными для этого дня компаниями экосистемы и партнерами из разных областей.

В этом году, наряду с федеральными представителями, партнерами Зеленого дня стали региональные компании: «Дом мебели Турбиных», Группа компаний ОНИКС и застройщики ЖБК-ИНВЕСТ, ТАЛАН-ПЕРМЬ, ПРАВОВОЙ ГАРАНТ, АЗУРИТ. Они приготовили специальные скидки для своих клиентов.

Напомним, что в Зеленый день свои предложения сделают более 170 федеральных компаний и брендов из разных областей торговли и сферы услуг. В том числе «Дочки-Сыночки» предоставят скидку до 20% на одежду и обувь; Xiaomi — до 24% на смартфоны; McDonald’s — специальный сет за 99 рублей; «Детский Мир» — дополнительную скидку от 10 до 25% на популярные товары; «Эльдорадо» — скидку до 30% и многие другие.

Также свои предложения приготовили компании и сервисы экосистемы Сбера: Okko, Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», СберЗдоровье, СберМобайл, СберЕАптека, СберКорус, СберАвто, «Сетелем», СберУслуги, СберЛизинг, «Работа.ру», 2ГИС, СберЗдоровье, СберЛогистика, «Сбербанк страхование», «Сбербанк страхование жизни» и прочие.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Уже третий год подряд Сбербанк проводит акцию с символическим названием Зеленый день. В свой День рождения мы решили не получать подарки, а дарить их обычным людям. С первого же Зеленого дня мы увидели большой интерес к акции как у наших партнеров, так и у многих жителей нашего региона. Уверен, что в этом году еще больше пермяков примут участие в нашем фейерверке скидок и вместе с ними получат отличное настроение.»

Подробности акции и все акционные предложения — на сайте www.sber.ru/179/.