Пермский зоопарк предлагает жителям региона принять участие в создании новогодней игрушки

Конкурс будет проходить с 1 ноября по 15 декабря. Участие смогут принять все желающие.

Новый год уже близится и в Пермском зоопарке уже подумали о том, как пермякам создать праздничное настроение. Организаторы предлагают принять участие в конкурсе создания елочной игрушки «Новый год в Пермском зоопарке». Конкурс будет проходить с 1 ноября по 15 декабря. Участие смогут принять все желающие. Победители будут выбраны среди 2 категорий: от 3 до 6 лет и от 7 до 17 лет.

Объявлена специальная номинация «Брендированная игрушка» для коммерческих и муниципальных предприятий. Жюри отбирает по 3 лучшие работы в каждой возрастной группе и определяет дополнительные призовые места.

Условия конкурса такие:

игрушка должна отражать тематику Конкурса «Новый год в Пермском Зоопарке», быть объемной или плоской, должна иметь оформление со всех сторон и иметь законченный вид;

размер игрушки должен быть не менее 20 см и не более 40 см, вес - не более 1 кг;

игрушка должна иметь прочное крепление длиной не менее 15 см (шнур, тесьма) для подвески ее на елку;

игрушку нужно сделать из прочного материала, стойкого к уличным погодным условиям (не принимаются игрушки из картонных коробок, бумаги);

игрушка должна иметь этикетку, на которой указаны: название игрушки, фамилия и имя Участника, школа/детский сад, класс/возраст, контактный телефон/электронную почту

Игрушки на конкурс принимаются до 15 декабря включительно по адресу город Пермь, Монастырская, 10 (можно оставить на проходной главного входа в зоопарк, каждый день с 10.00 до 17.00);

Игрушки принимаются из дерева, глины, пластика, кожи, ткани;

Сделанные игрушки не возвращаются.

Все игрушки украсят новогоднюю елку на главной площади зоопарка.

А 19-го декабря состоится торжественное награждение участников.