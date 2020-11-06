Улететь из Перми в Симферополь теперь можно только с пересадкой

Первый авиарейс Пермь - Симферополь был назначен на 18 ноября, но он не состоится. Фото: Иван ВИСЛОВ

Еще одна авиакомпания отменяет прямые рейсы из Перми. Авиакомпания Nordwind Airlines, которая ранее заявляла о возможности прямых перелетов из Перми в Симферополь отменила рейсы.

В Международном аэропорту «Пермь» эту информацию подтвердили изданию Business Class. Полетной программы из Перми, действительно, нет. Причина отмены авиарейсов - неизвестна.

Первый авиарейс Пермь - Симферополь был назначен на 18 ноября. Планировалось, что перелеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737 два раза в неделю: из Перми - по средам и воскресеньям, в обратном направлении - по средам и субботам. Но в расписании Международного аэропорта «Пермь» значился только один день полетной программы - среда.

Напомним, ранее Nordwind Airlines отменила рейсы Пермь - Баку.