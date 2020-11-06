В Пермском крае коронавирусом за сутки заболели еще 182 человека

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 14 588. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По последним данным Роспотребнадзора, в Прикамье за сутки коронавирус выявили еще у 182 человек. Это очередной антирекорд, такого большого числа заболевших еще не было с начала пандемии. Из 182 новых заболевших - 121 человек проходит лечение в больницах, 61 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 14 588. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,06 (на 5 ноября – 1,05).

Из новых заразившихся коронавирусом - 73 мужчины, 103 женщины и 6 детей (4 мальчика и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет - 30 человек, 71 человек в возрасте 45-65, 75 человек старше 65 лет.