«За помощью ползла на четвереньках». Житель Прикамья сломал ногу приятельнице и стал срывать с нее золотые украшения

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кизеле судили 31-летнего местного жителя, который ограбил и жестоко избил свою 44-летнюю приятельницу.

Он был у нее в гостях. А потом алкоголь закончился, и пара дружно отправилась в магазин на улице Дружбы Народов. Но по дороге внимание молодого ухажера привлекли золотые украшения спутницы.

- Он схватил ее сзади за плечи, с силой затолкнул в автобусную остановку и ударил кулаком в грудь, отчего она упала и сломала ногу, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. – Затем он потребовал отдать ему золотое кольцо, пригрозив, что иначе вырвет серьги из ее ушей. Испугавшись, женщина выполнила его требование. Он сорвал с ее шеи еще и золотую цепь с кулоном-подвеской, прежде чем скрыться. Общий ущерб составил более 41 тысячи рублей. Пострадавшая женщина, попробовала подняться на ноги, но не смогла. На четвереньках поползла к дому, хозяева которого вызвали скорую помощь. Ее увезли в больницу с открытым переломом ноги.

Когда грабителя поймали, выяснилось, что он заложил похищенные украшения в ломбард. Их вернули владелице.

Суд приговорил кизеловца к 6 годам колонии.