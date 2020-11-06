В Прикамье окончены поиски 35-летнего мужчины, пропавшего три недели назад

Погибший мужчина. Фото поискового отряда имени Ирины Бухановой

Пропавшего в Перми 35-летнего Андрея Ш. нашли погибшим. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Напомним, 16 октября Андрей уехал на своей машине из дома в Лысьве и пропал.Позже автомобиль мужчины нашли рядом с селом Канабеки Лысьвенского городского округа.

Как сообщили "КП" в следственном комитете, тело пропавшего мужчины нашли 5 ноября в районе села Канабеки. Видимых следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Причину смерти станет ясно после судебно-медицинской экспертизы

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского и пропавшей 13 сентября 18-летней Ирины Ханган.

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