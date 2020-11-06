«Слава добрым докторам!» Юные художники из Прикамья решили поддержать медиков

Фото: краевое правительство.

Воспитанники детских школ искусств из 28 территорий Прикамья принимают участие в творческом флешмобе в поддержку врачей, которые сейчас находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Работы юных художников выставят в прикамских библиотеках, а лучшие из них передадут в лечебные учреждения.

Творческую акцию «Слава добрым докторам!» объявили сотрудники Пермской краевой детской библиотекой им. Л.И. Кузьмина.

- Мы попросили ребят поддержать медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом, - объяснили они. – Участвуют в творческом флешмобе юные художники из детских школ искусств и художественных студий тех муниципальных образований края, где находятся больницы, поликлиники и станции скорой помощи, обслуживающие пациентов с коронавирусной инфекцией. Школы искусств сейчас отбирают художественные работы учеников: красочные пейзажи, зарисовки городских улиц, деревенские мотивы и другие живописные творения. А библиотеки Прикамья помогают им в организации выставок. Своими жизнерадостными, яркими и вдохновляющими рисунками дети выражают благодарность врачам.

Выставки с детскими рисунками откроются в библиотеках Прикамья 9 ноября. Лучшие работы отберут и передадут в больницы.

Первыми на призыв поучаствовать в художественном флешмобе откликнулись ребята из Кудымкара, Соликамска, Лысьвы, Кунгура, Чайковского, Сивы, Березовки, Осы, Чердыни, Добрянки. Затем почин подхватили и остальные территории края: Березники, Чусовской, Чернушинский, Суксунский, Нытвенский, Очерский, Верещагинский, Октябрьский, Ильинский, Краснокамский и Оханский городские округа, Еловский, Кишертский и Ординский муниципальные округа, а также Пермский, Большесосновский, Карагайский и Куединский муниципальные районы.

В Прикамье деятели культуры и культурные учреждения выступают с поддержкой врачей. Теперь к этому движению присоединились и юные творцы. На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом губернатор Прикамья Дмитрий Махонин не раз подчеркивал, что нагрузка на медиков в условиях коронавируса нарастает.

- Работа врачей сейчас незаменима, их труд сложно переоценить, - отметил Дмитрий Махонин. - Нагрузка на врачей сейчас намного выше, чем весной. Мы благодарны им за их бессонные ночи и спасенные жизни!